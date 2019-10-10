Зеленський бачить МВФ можливим посередником у переговорах по Приватбанку
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить МВФ або інших міжнародних експертів можливими посередниками у переговорах по Приватбанку.
Про це він сказав під час прес-марафону.
"Я б хотів, щоб, якщо будуть такі переговори, то мені здається, що повинні бути міжнародні експерти. Це люди можуть бути і від МВФ, і від кого-завгодно, кому люди довіряють", - підкреслив Зеленський.
За його словами, експерти повинні проаналізувати ситуацію і світові судові кейси, щоб напрацювати відповідне рішення.
"Якщо немає бажання це питання таким чином там вирішувати, в будь-якому випадку, я буду захищати нашу країну. Це державний банк і я буду його захищати", - додав президент та зазначив, що готовий для цього використовувати свою публічну позицію.
Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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Економічна правда
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