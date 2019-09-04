За контрабанду янтаря могут лишать свободы на 3-7 лет - законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает наказывать за контрабанду янтаря лишением свободы на срок от трех до семи лет и ввести в Уголовный кодекс Украины статью о незаконной добыче янтаря.

Это предусмотрено законопроектом главы государства №2059 о внесении изменений в УК Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины.

Так, предлагается ввести в кодекс ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря). Это преступление наказывается штрафом от 700 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум 17 грн), или ограничением или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

"Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет", - говорится в законопроекте.

Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, а также незаконная добыча янтаря, совершенная на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

"Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в примечании к предлагаемой статье.

Вместе с тем законопроект предусматривает, что на незаконную добычу янтаря не распространяется действие ч. 2 ст. 240 УК, которая предусматривает за нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения штраф от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, президент предлагает, чтобы на незаконную добычу янтаря распространялась ст. 96-1 УК о специальной конфискации, а в ст. 201 УК (контрабанда), которая описывает предмет контрабанды, включается теперь и незаконное перемещение через таможенную границу Украины янтаря, чего не было ранее.

Напомним:

Теперешний уже премьер-министр Алексей Гончарук ранее посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.

12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.

На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Прокуратура Житомирской области после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря, начала уголовное производство.

Позже президент Украины поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Как сообщалось, легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций.