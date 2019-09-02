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Зеленский поручил за месяц легализовать казино и добычу янтаря

Понедельник, 2 сентября 2019, 13:25

Источник: встреча президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Прямая речь: "Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.

Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.

Срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные - Дмитрий Разумков, Давид Арахамия".

Алена Мазуренко, УП

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янтарь законодательство

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