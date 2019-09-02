Зеленский поручил за месяц легализовать казино и добычу янтаря
Источник: встреча президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов
Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.
Прямая речь: "Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.
Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.
Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.
Срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные - Дмитрий Разумков, Давид Арахамия".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua