Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"

getty images

Аналитические центры просят народных депутатов не поддерживать законопроект об экономическом паспорте, ведь он несет ряд экономических угроз.

Об этом говорится в публичном обращении, которое опубликовал Центр экономической стратегии.

Аналитики отмечают, что значительная часть ренты на использование недрами, из которой и планируют выплачивать средства совершеннолетним, идет на финансирование общественно важных расходов. А именно, образования, здравоохранения, помощи малоимущим семьям, расходов Пенсионного фонда и т.д.

Следовательно, перенаправить ее на другие цели означает уменьшить доступный финансовый ресурс для покрытия этих потребностей.

Кроме как перенаправить общественно важные расходы, финансировать фонд возможно путем увеличения бюджетного дефицита. Предусмотрено, что фонд не сможет инвестировать средства ни в какие инвестиционные инструменты, за исключением гособлигаций.

"То есть Фонд, по сути, будет сразу возвращать средства бюджета. Это означает увеличение государственного долга страны, обслуживание которого будет ложиться на плечи каждого следующего правительства, причем объем этих обязательств будет постоянно расти", – отмечают аналитики.

Они отмечают, что фонды будущих поколений уже реализованы в странах-экспортерах нефти или газа, однако Украина находится совсем в другом положении. Кроме того, никто из них не инвестирует средства в собственный суверенный долг, а вместо этого вкладывают деньги преимущественно за границу в финансовые инструменты, приносящие прибыль.

"Решение о создании фонда – это ежегодное наращивание долга сейчас для получения политических дивидендов (популизма) сегодня", – резюмируют в ЦЭС.

Больше о том, кто получит деньги, откуда их возьмут и хватит ли денег на программу, читайте в статье Экономической правды: Поколение Зе: рожденные при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Напоминаем:

Верховная Рада вынесет в четверг, 27 января, на голосование в первом чтении четыре законопроекта об экономическом паспорте. Комитет ранее поддержал проект закона.

Предлагается, что совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.

Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.

Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Он будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы.

В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Экономическая правда