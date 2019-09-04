За контрабанду бурштину можуть позбавляти волі на 3-7 років - законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський пропонує карати за контрабанду бурштину позбавленням волі на строк від трьох до семи років і ввести в Кримінальний кодекс України статтю про незаконний видобуток бурштину.

Це передбачено законопроєктом глави держави №2059 про внесення змін до Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України.

Зокрема, пропонується ввести в кодекс ст. 240-1 (незаконний видобуток бурштину). Цей злочин карається штрафом від 700 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 мінімум 17 грн), або обмеженням чи позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

"Реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, перероблення незаконно добутого бурштину караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 3 до 6 років", - зазначається у законопроекті.

Ці ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, чи у великих розмірах, а також незаконне видобування бурштину, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

"Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян", - йдеться у примітці до пропонованої статті.

Разом із тим законопроект передбачає, що на незаконний видобуток бурштину не поширюється дія ч.2 ст.240 КК, яка передбачає за порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля, а також за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення штраф від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження чи позбавлення волі на термін до 3-х років.

Окрім того, президент пропонує, щоб на незаконний видобуток бурштину поширювалася ст. 96-1 КК про спеціальну конфіскацію, а в ст. 201 КК (контрабанда), яка описує предмет контрабанди, включається тепер і незаконне переміщення через митний кордон України бурштину, чого не було раніше.

Нагадаємо:

Теперішній вже прем'єр-міністр Олексій Гончарук раніше порадив звільнити керівників усіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) e районах, де видобувають бурштин, тому що вони працюють заодно і на руку бандитам.

12 серпня Зеленський спочатку доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Згодом Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Прокуратура Житомирщини після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку бурштину, розпочала кримінальне провадження.

Пізніше президент України доручив розробити проекти закону про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину та ухвалити відповідні закони до грудня 2019 року.

Як повідомлялося, легалізація видобутку бурштину потребує 20-30 мільйонів інвестицій.