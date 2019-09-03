Безопасность судоходства на реках Украины обеспечат беспилотники

ЦТС

Чтобы обеспечить безопасность на внутренних водных путях Украины, "Госгидрография" планирует использовать беспилотники для обследования территорий.

Об этом со ссылкой на "Госгидрографии" сообщает ЦТС.

Отмечается, что госучреждение уже приобрело два таких летательные аппарата, которые 7 июня совместно с Морской администрацией протестировало.

Теперь беспилотники можно использовать для создания "на современном уровне базы данных картографической, топографической и гидрографической информации".

"Кроме того, "Укрморкартография" сможет поддерживать в актуальном состоянии электронные навигационные карты и быстрее с максимальной точностью вносить изменения", - сообщает источник.

Как отметили в "Госгидрографии", благодаря беспилотникам учреждение будет "более современным и сможет приблизиться к уровню иностранных коллег".

Более того, для проведения аэрофотосъемки не потребуются дополнительные траты на услуги подрядчиков, отмечает источник.

Как сообщалось ранее, восстановление судоходства на Припяти поможет раскрыть транзитный потенциал Украины.

Экономическая правда