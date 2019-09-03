Безпеку судноплавства на річках України забезпечать безпілотники

ЦТС

Для організації безпеки на внутрішніх водних шляхах України "Держгідрографія" планує використовувати безпілотники.

Про це з посиланням на "Держгідрографії" повідомляє ЦТС.

Зазначається, що державна установа вже придбала два такі літальні апарати, які 7 червня спільно з Морською адміністрацією протестувала.

Тепер із їх допомогою можна створювати "на сучасному рівні бази даних картографічної, топографічної та гідрографічної інформації".

"Крім того, "Укрморкартографія" зможе підтримувати в актуальному стані електронні навігаційні карти і швидше, з максимальною точністю вносити зміни", - повідомляє джерело.

Як зазначили в "Держгідрографії", завдяки безпілотникам установа буде "більш сучасною і зможе наблизитися до рівня іноземних колег".

Ба більше, для проведення аерофотозйомки не потрібні додаткові витрати на послуги підрядників, зазначає джерело.

Як повідомлялося раніше, відновлення судноплавства на Прип'яті допоможе розкрити транзитний потенціал України.

Економічна правда