Киевский метрополитен назвал самые загруженные станции

олег тоцкий

По итогам восьми месяцев 2019 года самой загруженной станцией метрополитена стала "Академгородок".

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Всего за указанный период подземкой воспользовались почти 322 млн пассажиров.

"Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена - 132,245 млн человек. Наиболее загруженной здесь является станция "Академгородок" (13,743 млн пассажиров)", - говорится в сообщении.

Более 12 миллионов поездок зафиксировано также на станциях "Лесная" и "Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (652,2 тыс).

"Второй по пассажиропотоку является синяя линия - 112,311 млн поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (10,934 млн человек). Более 9 млн поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь", - сообщили в КП.

Минимальное количество пассажиров на Оболонско-Теремковской линии зафиксировано на станции "Выставочный центр" (3,297 млн человек).

"Зеленая линия подземки перевезла 77,371 млн пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке. Больше всего пассажиров зафиксировано на станции "Позняки" - 9,73 млн человек. Догоняет ее почти с таким же показателем станция "Лукьяновская" - 9,192 млн пассажиров. А меньше всего поездок было на станции "Красный хутор" - 1,1 млн", - сообщили в Киевском метрополитене.

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Экономическая правда