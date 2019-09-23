Київський метрополітен назвав найзавантаженіші станції

олег тоцький

За підсумками восьми місяців 2019 року найзавантаженішою станцією метрополітену стала "Академмістечко".

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Загалом за згаданий період підземкою скористалися майже 322 млн пасажирів.

"Найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену – 132,245 млн осіб. Найбільш завантаженою тут є станція "Академмістечко" (13,743 млн пасажирів)", - йдеться у повідомленні.

Понад 12 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях "Лісова" та "Вокзальна". Найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (652,2 тис.).

"Другою за пасажиропотоком є синя лінія – 112,311 млн поїздок. Максимальний пасажиропотік був на станції "Мінська" (10,934 млн осіб). Більше 9 мільйонів поїздок було також на станціях "Почайна" та "Контрактова площа", - повідомили в КП.

Мінімальна кількість пасажирів на Оболонсько-Теремківській лінії зафіксована на станції "Виставковий центр" (3,297 млн осіб).

"Зелена лінія підземки перевезла 77,371 млн пасажирів. Вона найменш завантажена у столичній підземці. Найбільше пасажирів зафіксовано на станції "Позняки" – 9,73 млн осіб. Наздоганяє її майже з таким самим показником станція "Лук’янівська" - 9,192 млн пасажирів. А найменше поїздок було на станції "Червоний хутір" – 1,1 млн", - повідомили в Київському метрополітені.

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Економічна правда