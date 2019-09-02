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Аргентина ограничила покупку долларов

Понедельник, 2 сентября 2019, 10:40
 

На фоне падения курса национальной валюты песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой. 

Соответствующий указ подписал президент страны Маурисио Макри, передает DW

Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка. 

Физические лица не смогут покупать больше 10 тысяч долларов в месяц. 

Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

В указе говорится, что это вызвано необходимостью "более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики". Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.

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Аргентина доллар валюта

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