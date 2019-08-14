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Опасения дефолта в Аргентине растут — Bloomberg

Среда, 14 августа 2019, 18:50
 

Опасения по поводу полномасштабного финансового кризиса в Аргентине внезапно вновь оказались в центре внимания рынков.

Об этом пишет Bloomberg.

После сокрушительного поражения президента Маурисио Макри на праймериз на выходных инвесторы стали активно сбрасывать акции, облигации и валюту страны.

Распродажа заставила многих на Уолл-стрит задуматься о том, не ждет ли подверженную кризисам страну новый дефолт.

Кредитно-дефолтные свопы показывали, что трейдеры оценивают в 75% вероятность приостановки выплат по долгу Аргентины в ближайшие пять лет. 9 августа оценка составляла всего 49%. 

Долларовые облигации страны в среднем потеряли 25%, и цены падали до 55 центов на доллар. Доходность коротких бумаг превысила 35%.

Песо падал 12 августа на 25% до исторического минимума к доллару, а индекс акций Merval показывал максимальное внутридневное падение. 

Распродажа по большей части не затронула другие рынки, бразильский реал и мексиканский песо ослабели примерно на 1%.

Результаты голосования говорят о высокой вероятности прихода к власти в декабре более протекционистского правительства, которое может отыграть назад доставшиеся Макри непросто достижения по возвращению доверия международных рынков. 

Неожиданная смена настроений электората шокировала как иностранных инвесторов, так и самих аргентинцев, которые на протяжении многих лет сталкивались с высокой инфляцией, экономическими неурядицами и политическими трениями.

Правительству и зависимым структурам предстоит выплатить по долгу в долларах и евро 15,9 миллиарда долларов в 2019 году, свидетельствуют данные, проанализированные агентством. 

Еще 18,6 миллиарда долларов приходится на основную сумму долга по облигациям, кредиты и процентные платежи в песо.

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Аргентина дефолт

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Экономическая правда
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