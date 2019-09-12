Чистая прибыль Приватбанка выросла почти втрое – глава правления

За 8 месяцев текущего года чистая прибыль государственного Приватбанка составила 25,8 миллиарда гривень, что почти втрое превышает прибыль по итогам аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, чистый комиссионный доход банка за восемь месяцев составляет 11,6 млрд грн, а его доля в доходах банка - 45,1%.

"Рост комиссионного дохода является результатом увеличения количества активных клиентов и транзакций онлайн-банка Приват24", - сказал глава правления.

Напомним:

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

За прошлый год Приватбанк увеличил чистый комиссионный доход, то есть доход от предоставления услуг и проведения банковских транзакций, в полтора раза - до 15,2 млрд гривен.

Также по итогам 2018 года Приватбанк оказался одним из лучших среди украинских банков по показателю превышения доходов над расходами, который составил 45%".

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.