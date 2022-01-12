"Укрзализныця" получила более 450 миллионов прибыли

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В 2021 году акционерное общество "Укрзализныця" получило чистую прибыль в размере 457 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Посчитали финансовый результат за 2021 год. По оперативным данным, у нас чистая прибыль 457 млн грн. Напомню, 2020 год – 11,8 млрд грн убытков. Первые 6 месяцев 2021 года – 1,4 млрд грн убытков", – отметил глава правления УЗ Александр Камышин.

По его словам, росту прибыли способствовал рост грузопотока, повышение тарифа на грузовые перевозки, распределение вагонов через аукционы, экономия на закупке электроэнергии без посредников, непосредственно у "Энергоатома", и экономия на всех закупках.

В то же время лучшим финансовым результатам мешали удорожание дизтоплива и газа, а также повышение зарплаты сотрудников "Укрзализныци" на 10% с 1 декабря.

"Лично я не считаю высокую прибыль главным мерилом успешности "УЗ". У компании много накопившихся проблем, главной причиной которых является системное многолетнее недофинансирование. Но и убыточной УЗ не может быть", – заявил глава компании.

Напоминаем:

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере 11,8 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Согласно финансовому плану на 2022 год "Укрзалізниця" планирует получить 1,68 млрд грн чистой прибыли.

Экономическая правда