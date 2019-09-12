Чистий прибуток Приватбанку зріс майже втричі - глава правління

За 8 місяців поточного року чистий прибуток державного Приватбанку становив 25,8 мільярда гривень, що майже втричі перевищує прибуток за підсумками аналогічного періоду 2018 року.

Про це заявив глава правління банку Петро Крумханзл на прес-конференції у Дніпрі 12 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, чистий комісійний дохід банку за вісім місяців становить 11,6 млрд грн, а його частка в доходах банку - 45,1%.

"Зростання комісійного доходу є результатом збільшення кількості активних клієнтів і транзакцій онлайн-банку Приват24", - сказав глава правління.

Нагадаємо:

Згідно з даними НБУ, Приватбанк на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (522,422 млрд грн) займав 1-е місце серед 76 банків.

За минулий рік Приватбанк збільшив чистий комісійний дохід, тобто дохід від надання послуг та проведення банківських транзакцій, в півтора рази - до 15,2 млрд гривень.

Також за підсумками 2018 року Приватбанк виявився одним із кращих серед українських банків за показником перевищення доходів над витратами, який становив 45%.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у її капітал понад 155 млрд грн.