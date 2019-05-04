Приватбанк отчитался о рекордной прибыли

За прошлый год Приватбанк увеличил чистый комиссионный доход, то есть доход от предоставления услуг и проведения банковских транзакций, в полтора раза - до 15,2 млрд гривен.

Такие данные приведены в подтвержденном аудиторской компанией E&Y годовом отчете банка, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций как в отделениях, так и в онлайн-каналах позволили добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом", - говорится в документе.

Согласно отчету, рост чистых комиссионных доходов в условиях увеличения по сравнению с 2017 годом операционных расходов всего на 14,7% обеспечил банку получение рекордной по итогам 2018 года прибыли в размере 12,8 млрд гривен.

"Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и являются важным фактором устойчивости бизнес модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы", - отмечается в отчетности.

"При этом по итогам 2018 года Приватбанк оказался одним из лучших среди украинских банков по показателю превышения доходов над расходами, который составил 45%", - сообщает пресс-служба.

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Напоминаем:

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Экономическая правда