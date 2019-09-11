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За акваторией порта "Южный" следят с помощью дронов

Среда, 11 сентября 2019, 15:07

 

В порту "Южный" начали осуществлять экологический мониторинг акватории с помощью специальных дронов.

Об этом рассказали в администрации крупнейшей украинской морской гавани, передает ЦТС.

Такой мониторинг позволяет выявлять, локализировать и ликвидировать загрязнений в акватории порта.

 

Отмечается, что до этого мониторинг акватории осуществлялся только судами портового флота и во время регулярного визуального осмотра акватории специалистами экологической безопасности АМПУ.

В администрации порта говорят, что слежение с помощью дронов позволяет гораздо быстрее реагировать и предотвращать разливы загрязняющих веществ в акватории и на территории гавани, обмениваться информацией между субъектами хозяйствования, органами госнадзора и контроля и привлекать все возможные силы и средства, в случае обнаружения загрязнений в акватории порта.

Как сообщалось ранее, безопасность судоходства на реках Украины также обеспечат беспилотники.

Экономическая правда

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порты

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