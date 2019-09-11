За акваторією порту "Південний" стежать за допомогою дронів

У порту "Південний" почали здійснювати екологічний моніторинг акваторії за допомогою спеціальних дронів.

Про це розповіли в адміністрації найбільшої української морської гавані, повідомляє ЦТС.

Зазначається, що такий моніторинг дозволяє виявляти, локалізувати і ліквідовувати забруднення в акваторії порту.

Також підкреслюється, що до цього моніторинг акваторії здійснювався тільки судами портового флоту і під час регулярного візуального огляду акваторії фахівцями екологічної безпеки АМПУ.

В адміністрації порту зазначають, що стеження за допомогою дронів дозволяє набагато швидше реагувати і запобігати розливам забруднюючих речовин в акваторії і на території гавані, обмінюватися інформацією між суб'єктами господарювання, органами держнагляду і контролю, та залучати всі можливі сили і засоби в разі виявлення забруднень в акваторії порту.

Як повідомлялося раніше, безпеку судноплавства на річках України забезпечать безпілотники.

Економічна правда