Гонтарева рассказала, при каком условии будет просить политическое убежище в Лондоне

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что будет просить политического убежища в Лондоне, если "Украина будет угнетать своего же реформатора - преследовать политически и физически".

Об этом она сказала в интервью Liga.net.

Комментируя последние события (в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль, она получила серьезные травмы, а в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на ее невестку), Гонтарева заявила, что "это тянется давно".

"Судебные дела против меня открыли в марте, это была полная инсинуация Кулика и Луценко (ГПУ направила подозрение Гонтаревой по делу олигарха Сергея Курченко. Речь идет о соглашении по покупке ОВГЗ в феврале 2014 года, между Брокбизнесбанком Курченко и госкомпанией "Аграрный фонд", в которой участвовала компания ICU, основательницей которой была Гонтарева. - ред.).

Мне не прислали ни одной повестки, дело отслеживали как я, так и мой адвокат. Зато все это время в СМИ рассказывали о повестках и моей неявке на допрос. Угрозы в мой адрес последние три года озвучивает господин Коломойский. Публичные угрозы продолжаются год. В его интервью - сплошная ода Гонтаревой. Остальные персонажи меняются или дополняются", - рассказала она.

"Раньше это был Петр Порошенко и канал 1+1. В последних интервью бывший президент уже ни к чему, канал ни при чем. Теперь Гонтарева - это "рука Америки".

Журналистам BBC я говорила: если со мной что-то случится в Лондоне, знайте, кто за этим стоит. В итоге, случилось. Произошло это в центре города на пешеходном переходе. Я не видела ни автомобиль, ни водителя, услышала удар, после чего потеряла сознание. Водитель не скрывался, мне дали его имя, координаты, это британец арабского происхождения, номер машины.

Пока я находилась в госпитале после ДТП, в центре Киева подрывают автомобиль семьи моего сына, он записан на невестку, тоже Валерию Гонтареву. При этом, за рулем обычно сидит сын. Это последняя цепочка совпадений", - добавила она.

На вопрос, имеет ли она доказательства причастности Коломойского к происходящему, Гонатрева ответила: "Нет, конечно, нет. Вы думаете, он сам это исполнял? Я так не думаю, у меня доказательств пока нет".

По ее словам, ведется расследование.

"Для лондонской полиции - это обычное ДТП на дороге, дальше она должна разобраться, что произошло. Пойти в полицию я сейчас не могу. Думаю, придут сами, в случае необходимости", - отметила экс-глава НБУ.

На вопрос, будет ли она просить политическое убежище в Лондоне, Гонтарева ответила: "Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет притеснять своего же реформатора - преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища".

Напомним:

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку Валерии Гонтаревой, и которым пользуется сын экс-главы Национального банка.