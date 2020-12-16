Фигурируют Аваков и Гонтарева: НАБУ расследует дело о завладении 62 млн евро одного из банков

НАБУ расследует дело о возможной причастности министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро ПАО "Citycommerce Bank", производство открыли по решению ВАКС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос.

"1 декабря 2020 во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.11 2020 по делу №991/9656/20 НАБУ начато расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364-1 УК по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк" при возможном содействии должностных лиц органов государственной власти при осуществлении финансовых операций с использованием корреспондентских счетов, открытых указанным банковским учреждением в "Meinl Bank Aktiengesellschaft" (Вена, Австрия), которыми были причинены тяжкие последствия ПАО "Городской коммерческий банк", - говорится в ответе НАБУ.

Отмечается, что в апреле 2016 года НБУ в рамках мер по предотвращению непродуктивного оттока капитала обеспечил прекращение сотрудничества украинских банков с банками-транзитерами.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает, что НБУ с 1 апреля 2016 года запрещал банкам размещать средства на корреспондентских счетах банков Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co. Ранее названия этих банков неоднократно фигурировали в СМИ как каналы вывода средств банков за пределы Украины.

В феврале 2019 года антикоррупционная прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение. Имена подозреваемых Антикоррупционная прокуратура Австрии не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины.

"В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 гг., как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним:

21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.

В марте 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать этот банк.