Гонтарева розповіла, за якої умови проситиме політичний притулок у Лондоні

Екс-голова Нацбанку заявила, що проситиме політичного притулку у Лондоні, якщо "Україна буде гнобити свого ж реформатора - переслідувати політично і фізично".

Про це вона сказала в інтерв'ю Liga.net.

Коментуючи останні події (у Лондоні Гонтареву збив автомобіль, вона отримала серйзоні травми, а у Києві згорів автомобіль, зареєстрований на її невістку), Гонтарева заявила, що "це тягнеться давно".

"Судові справи проти мене відкрили в березні, це була повна інсинуація Кулика і Луценка (ГПУ направила підозру Гонтаревої у справі олігарха Сергія Курченка. Йдеться про угоду з купівлі ОВДП у лютому 2014 року, між Брокбізнесбанком Курченка і держкомпанією "Аграрний фонд", в якій брала участь компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева. - ред.).

Мені не надіслали жодної повістки, справу відстежували як я, так і мій адвокат. Зате весь цей час в ЗМІ розповідали про повістки і мою неявку на допит. Погрози на мою адресу останні три роки озвучує пан Коломойський. Публічні погрози тривають рік. У його інтерв'ю - суцільна ода Гонтаревій. Інші персонажі змінюються або доповнюються", - розповіла вона.

"Раніше це був Петро Порошенко і канал 1+1. В останніх інтерв'ю колишній президент вже ні до чого, канал ні при чому. Тепер Гонтарева - це "рука Америки".

Журналістам BBC я говорила: якщо зі мною щось трапиться в Лондоні, знайте, хто за цим стоїть. У підсумку, сталося. Сталося це в центрі міста на пішохідному переході. Я не бачила ні автомобіль, ні водія, почула удар, після чого втратила свідомість. Водій не переховувався, мені дали його ім'я, координати, це британець арабського походження, номер машини.

Поки я перебувала в госпіталі після ДТП, в центрі Києва підривають автомобіль сім'ї мого сина, він записаний на невістку, теж Валерію Гонтареву. При цьому, за кермом зазвичай сидить син. Це останній ланцюжок збігів", - додала вона.

На питання, чи має вона докази причетності Коломойського до цих подій, Гонатрева відповіла: "Ні, звісно, ні. Ви думаєте, він сам це виконував? Я так не думаю, у мене доказів поки немає".

За її словами, триває розслідування.

"Для лондонської поліції - це звичайне ДТП на дорозі, далі вона повинна розібратися, що сталося. Піти в поліцію я зараз не можу. Думаю, прийдуть самі, якщо буде потреба", - зазначила екс-голова НБУ.

На питання, чи буде вона просити політичний притулок у Лондоні, Гонтарева відповіла: "Поки що не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора - переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".

Нагадаємо:

У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку Валерії Гонтаревої, і яким користується син екс-глави Національного банку.