Воспоминания о "банкопаде": Бахматюк рассказал, что изначально хотел сделать с VAB Банком

По словам бывшего главы VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка, изначально была идея передачи его банка государственному "Укргазбанку" с внесением 200 миллионов долларов от акционера.

Об этом он заявил в интервью "112 каналу".

По его словам, изначально был подписан протокол, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, Гонтаревой и самим Бахматюком. А также участие принимал тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

"Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн долл — во столько тогда оценивались мои кредиты — на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности с "Виэйби банка" под гарантии возврата денег мной как акционером", — рассказал Бахматюк.

Однако, по его словам, в результате Гонтарева решение не поддержала, и произошло уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долл.

Напоминаем:

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

На данный момент Бахматюк находится в Австрии.