В Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Экс-глава НБУ говорит о преследовании

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку Валерии Гонтаревой, и которым пользуется сын экс-главы Национального банка.

Об этом сообщила сама Гонтарева изданиям Liga.net и НВ.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила экс-глава НБУ.

Гонтарева считает произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, "звеньями одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение", — заявила Гонтарева.

"Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора [Константина] Кулика, им мало подачи исков [экс-замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", — заявила она.

Издание Информатор сообщает, что автомобиль Audi А7 сгорел у дома по адресу улица Владимирская, 69. По словам жителей соседних домов, этим автомобилем пользовался сын Гонтаревой Антон.

"Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон. После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог", — пишет издание.

В конце августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.