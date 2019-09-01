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Volkswagen выплатит 100 миллионов из-за ошибочных данных о расходе топлива

Воскресенье, 1 сентября 2019, 12:13
 

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выплатит своим клиентам в США компенсации из-за ошибочных данных о расходе топлива.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Речь идет о примерно 98 тысячах автомобилей марок Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, выпущенных с 2013 по 2017 годы.

По данным ведомства, на части автомобилей этих марок было установлено программное обеспечение, которое позволяло на испытательных стендах занижать показатели расхода бензина, а также содержания веществ в выхлопных газах.

Концерн согласился выплатить затронутым клиентам в Соединенных Штатах от 5,4 до 24,3 доллара за каждый месяц владения моделью из списка. Общая сумма компенсаций составляет около 96,5 млн долларов (в пересчете - 87,6 млн евро).

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.

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компании Volkswagen

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