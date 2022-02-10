Норвежская Emergy остановила строительство ВЭС в Запорожской области: причины

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Норвежская компания Emergy объявила об отсрочке строительства ВЭС "Зофия" в Запорожской области – компания назвала три причины такого решения.

Об этом сообщается на сайте проекта "Зофия".

Три основные причины, почему компания решила отсрочить строительство:

1) постоянные вопросы с получением оплаты от ГП "Гарантированный покупатель", являющегося покупателем возобновляемой энергии,

2) трудности с привлечением масштабных прямых иностранных инвестиций на украинский рынок возобновляемой энергетики (частично из-за геополитической ситуации с Россией);

3) короткий промежуток времени, оставшийсяя для строительства и ввода в эксплуатацию ветровых электростанций (в соответствии с действующим законодательством все проекты возобновляемой энергии должны быть построены до конца 2022 года).

Компания заявляет, что ВЭС "Зофия" после строительства станет одной из самых больших наземных ветровых электростанций в Европе.

Ветровая электростанция разделена на три этапа: "Зофия 1" на 40 МВт, "Зофия 2" на 300 МВт и "Зофия 3" на 450 МВт.

"Сначала Emergy планировала построить этапы "Зофия 1" и "Зофия 2" общей мощностью 340 МВт по зеленому тарифу. Этот план был пересмотрен и компания решила отсрочить строительство", – заявили в компании.

"Emergy приступила к строительству определенной инфраструктуры проекта и сейчас, перед возобновлением строительства, компания анализирует альтернативные возможности реализации электроэнергии.

В отсутствие четкого видения процедуры аукционов со стороны правительства, мы изучаем возможности подписания двусторонних договоров о закупке электроэнергии с крупными потребителями. Пока мы окончательно не знаем, как будет реализована производимая электроэнергия, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать отношения и выполнять обязательства перед ключевыми заинтересованными сторонами в Украине и за ее пределами", - говорят в Emergy.

Там добавляют, что после строительства ВЭС "Зофия" внесет свой вклад в сохранение около 2 млн тонн CO2 и привлечет более 1 млрд евро прямых иностранных инвестиций в Украину.

Экономическая правда