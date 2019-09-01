Volkswagen виплатить 100 мільйонів через помилкові дані про витрати палива

Німецький автомобільний концерн Volkswagen виплатить своїм клієнтам в США компенсації через помилкові дані про витрату палива.

Про це пише "Німецька хвиля".

Йдеться про приблизно 98 тисяч автомобілів марок Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, випущених з 2013 по 2017 роки.

За даними відомства, на частині автомобілів цих марок було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло на випробувальних стендах занижувати показники витрат на бензин, а також вмісту речовин в вихлопних газах.

Концерн погодився виплатити клієнтам в Сполучених Штатах від 5,4 до 24,3 долара за кожен місяць володіння моделлю зі списку. Загальна сума компенсацій становить близько 96,5 млн доларів (в перерахунку - 87,6 млн євро).

В результаті ініційованих владою США у вересні 2015 року розслідувань VW змушений був визнати, що на кілька мільйонів проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

"Дізельгейт" викликав масове відкликання продукції VW з ринку для усунення технічних фальсифікацій. Концерн досяг з владою США угоди про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 млрд доларів в рамках врегулювання скандалу.