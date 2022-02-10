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Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes

Четверг, 10 февраля 2022, 18:25 - Алексей Павлыш
 
getty images

Самая крупная криптовалютная биржа в мире Binance инвестировала 200 млн долларов в журнал Forbes.

Об этом пишет CNBC.

Средства помогут Forbes реализовать свой план слияния с публичной компанией (SPAC) в первом квартале.

При этом, Binance станет одним из 2 крупнейших владельцев Forbes после его листинга (он будет зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "FRBS").

По данным источников издания, Binance получит также 2 места из 9 в совете директоров Forbes.

Forbes был основан более столетия назад Стивом Форбсом. В 2014 году Forbes, известный своим флагманским журналом, продал 95% акций гонконгской компании Integrated Whale Media за 475 миллионов долларов.

Также Forbes известен своими ежегодными рейтингами самых богатых бизнес-магнатов мира.

"Это категория, к которой недавно присоединился основатель и генеральный директор Binance Чанпен Чжао. В прошлом месяце состояние Чжао Bloomberg News оценил в 96 миллиардов долларов. Эта оценка исключает его личные криптовалютные активы, и делает его самым богатым предпринимателем в отрасли", - добавляет издание.

Экономическая правда

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