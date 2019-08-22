Китайцы могут инвестировать 150 миллионов в модернизацию двух заводов Укрспирта
Китайская компания Norinco может инвестировать 150 миллионов гривен в модернизацию производства на Сторонибабском и Вузливском местах проведения деятельности госпредприятия "Укрспирт".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".
"Выходим на финишную прямую по заключению инвестиционного договора с китайской компанией CHINA NORTH VEHICLE CORPORATION (Norinco)", - заявил начальник управления коммерческой политики ГП "Укрспирт" Николай Черхавый.
"Нами вместе с китайскими специалистами проведен полный технический аудит Сторонибабского и Вузливского МПД, сформированы предложения по установке оборудования по производству новых видов продукции. Это был сложный и длительный процесс, сделан огромный объем работы с обеих сторон", - добавил он.
На указанных площадках планируют изготавливать высокопротеиновые кормовые добавки и сжиженный диоксид углерода пищевого уровня очистки.
Меморандум о сотрудничестве "Укрспирт" и Norinco подписали 10 сентября 2018 года.
Напомним:
"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Общая производственная мощность ГП - более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.
Экономическая правда
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