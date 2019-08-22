Китайцы могут инвестировать 150 миллионов в модернизацию двух заводов Укрспирта

Китайская компания Norinco может инвестировать 150 миллионов гривен в модернизацию производства на Сторонибабском и Вузливском местах проведения деятельности госпредприятия "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

"Выходим на финишную прямую по заключению инвестиционного договора с китайской компанией CHINA NORTH VEHICLE CORPORATION (Norinco)", - заявил начальник управления коммерческой политики ГП "Укрспирт" Николай Черхавый.

"Нами вместе с китайскими специалистами проведен полный технический аудит Сторонибабского и Вузливского МПД, сформированы предложения по установке оборудования по производству новых видов продукции. Это был сложный и длительный процесс, сделан огромный объем работы с обеих сторон", - добавил он.

На указанных площадках планируют изготавливать высокопротеиновые кормовые добавки и сжиженный диоксид углерода пищевого уровня очистки.

Меморандум о сотрудничестве "Укрспирт" и Norinco подписали 10 сентября 2018 года.

Напомним:

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общая производственная мощность ГП - более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Экономическая правда