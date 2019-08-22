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Китайці можуть інвестувати 150 мільйонів у модернізацію двох заводів Укрспирту

Четвер, 22 серпня 2019, 14:16

Китайська компанія Norinco може інвестувати 150 мільйонів гривень у модернізацію виробництва на Сторонибабському та Вузлівському місцях проведення діяльності держпідприємства "Укрспирт".

Про це повідомляє прес-служба "Укрспирту".

"Виходимо на фінішну пряму з укладання інвестиційного договору з китайською компанією CHINA NORTH VEHICLE CORPORATION (Norinco)", - заявив начальник управління комерційної політики ДП "Укрспирт" Микола Черхавий.

"Нами разом з китайськими фахівцями проведено повний технічний аудит Сторонибабського та Вузлівського МПД, сформовані пропозиції щодо встановлення обладнання з виробництва нових видів продукції. Це був складний та тривалий процес, зроблено величезний обсяг роботи з обох сторін", - додав він.

На зазначених майданчиках планують виготовляти високопротеїнові кормові добавки та скраплений діоксид вуглецю харчового рівня очистки. 

Меморандум про співпрацю Укрспирт і Norinco підписали 10 вересня 2018 року.

Нагадаємо:

"Укрспирт" перебуває в управлінні Міністерства аграрної політики і продовольства.

Загальна виробнича потужність ДП - більш 36 млн декалітрів в рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

Економічна правда

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Укрспирт компанії Китай

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