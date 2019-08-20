Дело "Роттердам+": Суд отказался заочно арестовать экс-главу тарифного регулятора

Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном аресте экс-главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает "Слідство Інфо".

Соответствующее решение приняла судья Елена Курова. Прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что обвинение обжалует это решение.

На предыдущем судебном заседании 19 августа прокурор сообщил, что Дмитрий Вовк еще 30 апреля выехал из Украины в Брюссель и с тех пор не возвращался.

Также прокурор сказал, что 14 августа бывшего главу Нацкомиссии объявили в международный розыск.

В то же время адвокат Вовка Ирина Одинец отрицает это. Она подчеркнула, что на сегодня Интерпол не объявлял ее подзащитного в розыск.

По ее словам, Вовк - не в статусе подозреваемого, ведь сообщение о подозрении получил не он лично, а неуполномоченное лицо.

Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк заявил, что не готов вернуться в Украину, "пока глава офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой".