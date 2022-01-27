Запорожская АЭС подключила четвертый энергоблок к сети после аварийной остановки
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС вечером 26 января был подключен к энергосети.
Об этом сообщает "Энергоатом".
"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас НАЭК "Энергоатом" работает 14 энергоблоками из 15 имеющихся.
25 января 2022 в 12:00 произошло отключение энергоблока №4 Запорожской АЭС от сети для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора.
Напомним:
Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций 25 января были выведены на ремонт.
Беларусь 25 января оказывала аварийную помощь украинской энергосистеме.
Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после суток простоя из-за аварийного отключения.
Экономическая правда
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