Запорожская АЭС подключила четвертый энергоблок к сети после аварийной остановки

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Четвертый энергоблок Запорожской АЭС вечером 26 января был подключен к энергосети.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас НАЭК "Энергоатом" работает 14 энергоблоками из 15 имеющихся.

25 января 2022 в 12:00 произошло отключение энергоблока №4 Запорожской АЭС от сети для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора.

Напомним:

Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций 25 января были выведены на ремонт.

Беларусь 25 января оказывала аварийную помощь украинской энергосистеме.

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после суток простоя из-за аварийного отключения.

Экономическая правда