Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после аварийной остановки
Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после суток простоя из-за аварийного отключения.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой АЭС.
"26 января в 06:27 первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети. Продолжается набор мощности.
Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме", - говорится в сообщении.
Сейчас НАЭК "Энергоатом" работает 13 энергоблоками из 15 имеющихся.
В течение суток в энергосистему планируют вернуть четвертый блок Запорожской АЭС.
Напомним:
Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций 25 января были выведены на ремонт.
Беларусь 25 января оказывала аварийную помощь украинской энергосистеме.
Экономическая правда
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