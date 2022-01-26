Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после аварийной остановки

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Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после суток простоя из-за аварийного отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой АЭС.

"26 января в 06:27 первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети. Продолжается набор мощности.

Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме", - говорится в сообщении.

Сейчас НАЭК "Энергоатом" работает 13 энергоблоками из 15 имеющихся.

В течение суток в энергосистему планируют вернуть четвертый блок Запорожской АЭС.

Напомним:

Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций 25 января были выведены на ремонт.

Беларусь 25 января оказывала аварийную помощь украинской энергосистеме.

Экономическая правда