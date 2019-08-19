Экс-глава тарифного регулятора Вовк рассказал, почему не возвращается в Украину

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, подозреваемый по делу "Роттердам+", заявил, что не готов вернуться в Украину, "пока глава офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Свое длительное отсутствие в Украине он объяснил тем, что "львиную долю своего времени после увольнения посвятил повышению квалификации, новым знаниям и испытаниям".

Экс-глава НКРЭКУ добавил, что пять месяцев учился в Harvard Business School по программе GMP26. Еще три недели занял курс в бизнес-школе INSEAD.

Кроме этого, Волк ответил на вопрос, "почему именно сегодня он не в Украине".

"Я не готов приезжать, пока глава офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленскому в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится.

У меня нет "баришевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - заявил он.

Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

По данным СМИ, НАБУ объявило Вовка в розыск.

Экономическая правда