Справа "Роттердам+": Суд відмовився заочно арештувати екс-голову тарифного регулятора

Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання прокурора САП про заочний арешт екс-голови Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє "Слідство. Інфо".

Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Курова. Прокурор САП Віталій Пономаренко заявив, що обвинувачення оскаржуватиме це рішення.

На попередньому судовому засіданні 19 серпня прокурор повідомив, що Дмитро Вовк ще 30 квітня виїхав з України до Брюсселя й відтоді не повертався.

Також прокурор сказав, що 14 серпня колишнього голову Нацкомісії оголосили в міжнародний розшук.

Водночас адвокатка Вовка Ірина Одинець заперечила це. Вона підкреслила, що на сьогодні Інтерпол не оголошував її підзахисного в розшук.

За її словами, Вовк - не в статусі підозрюваного, адже повідомлення про підозру отримав не він особисто, а неуповноважена особа.

Нагадаємо:

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".

Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.

Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.

Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

Вовк заявив, що не готовий повернутися до України, "поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою".