Девять негритят: кто из руководителей АМКУ выживет после чисток Зеленского

Почему президент уволил часть государственных уполномоченных Антимонопольного комитета и кто может их заменить? (укр)

5 липня президент Володимир Зеленський ухвалив перші кадрові рішення щодо керівництва АМКУ. На сайті глави держави з'явилися укази про звільнення Валерія Полюховича, Агії Загребельської та Андрія Вовка з посад державних уповноважених. Останній також був заступником голови комітету.

Через три дні стало відомо про звільнення Марії Ніжник. Після цих чисток від керівництва комітету залишилася половина: лише п’ятеро осіб.

За якою логікою були ухвалені ці кадрові рішення, у президента не сказали. Утім, все було зрозуміло без слів: зачистили найодіозніших, на думку команди Зеленського, управлінців, залишивши представників "меншого зла" — державних уповноважених Світлану Панаіотіді, Марію Процишен, Ніну Сидоренко та Анну Артеменко.

При посаді лишився і голова комітету Юрій Терентьєв, проте це не означає, що він не звільнить крісло згодом. За законодавством, першу особу АМКУ знімає і призначає Верховна Рада, у якій в Зеленського поки нема більшості.

Саме після формування парламентської коаліції джерела ЕП прогнозують другу хвилю чисток в АМКУ, після якої там "виживуть" одиниці. Поки що п'ятірка керівників відіграє лише технічну роль для президента — дає можливість формувати кворум для ухвалення рішень цим важливим для держави органом.

Вихід є

"Я не ваш опонент, я — ваш вирок", — заявив Володимир Зеленський в ході дебатів з президентом Петром Порошенком у квітні 2019 року. Цей вислів і вся його подальша риторика натякали, що разом з Порошенком найвищі кабінети країни після поразки на виборах повинні залишити і призначені ним люди.

Черговим підтвердженням цих намірів стала недавня ініціатива Зеленського щодо люстрації самого Порошенка, чиновників і народних депутатів.

"Для Володимира вкрай важливо прибрати людей Порошенка з найвищих державних посад. Особливо це стосується тих, хто напряму асоціюється з колишнім президентом або його оточенням", — каже співрозмовник ЕП в Офісі президента.

В АМКУ таких людей було п'ять, однак посади наразі втратили тільки три з них. Інших уповноважених відносять до табору екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Першим кандидатом "на вихід" став Андрій Вовк. Про причину говорить його біографія. Він працював начальником департаменту управління корпоративними правами і податкового контролю ЗАТ "Укрпромінвест" Порошенка. Вовк також був юристом ТОВ "Альянс адвокатів "Б і Б лекс" Юрія та Володимира Бурлаків.

Юрій Бурлак — корпоративний юрист Порошенка, головний юридичний радник корпорації "Рошен", який у березні 2017 року став народним депутатом за списком БПП. Саме він, стверджують у Зеленського, курував умовну п'ятірку уповноважених від Банкової і мав найбільш тісний зв'язок з Порошенком.

Того ж дня був звільнений інший державний уповноважений — Валерій Полюхович. "Його також призначили за квотою Порошенка. Він близький до Ігоря Кононенка", — коротко пояснили причину звільнення в оточенні чинного президента.

Посаду втратила й Агія Загребельська, яку не можна назвати членом команди Порошенка. Причиною став зв'язок з іншим скандальним політиком — народним депутатом Сергієм Пашинським, за сприяння якого Загребельська начебто отримала крісло. Принаймні у Зеленського в цьому впевнені. Сама Загребельська не раз стверджувала, що жодної ролі Пашинського у її призначенні нема.

На питання ЕП, з чим пов'язана вибіркова чистка в АМКУ, вона відповіла: "Думаю, залишили на посадах людей, щодо яких не було замовлень на помсту з боку впливових монополістів та наближених до голови АМКУ".

Через три дні крісло звільнила Марія Ніжник. До переходу на держслужбу вона працювала в юридичній фірмі Aequo. Її майже день у день з призначенням Олексія Філатова заступником голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна створили юристи, які у 2014 році відкололися від фірми "Василь Кисіль і партнери".

Філатов теж працював в останній та у 2013 році разом з Ніжник обслуговував угоду з продажу Ложкіним медіахолдингу UMH Сергію Курченку.

З чим була пов'язана триденна затримка із звільненням? "У випадку звільнення Ніжник комітет не міг би працювати через відсутність кворуму. Тоді одна з уповноважених була у відпустці. Після звільнення п'яту уповноважену достроково викликали з відпустки", — каже співрозмовник. Мова йде про Марію Процишен.

Їх залишилося п'ятеро

Зараз АМКУ працює з граничним кворумом. Відсутність навіть одного члена комітету через хворобу, відрядження або відпустку означає, що ухвалювати рішення не вийде. Саме через це звільнити інших уповноважених наразі неможливо.

Досі працюють Анна Артеменкота Ніна Сидоренко, призначені за квотою Яценюка, а також Марія Процишента Світлана Панаіотіді, які входили до умовної "п'ятірки Банкової" і в день призначення Терентьєва на посаду глави комітету знайомилися з майбутнім керівником в Адміністрації президента Порошенка.

За даними джерел ЕП, Панаіотіді має негласну підтримку представника президента в парламенті Андрія Геруса, який вважає її "меншим злом". "До порад Геруса Офіс президента дослухається", — каже джерело видання.

Річ у тім, що Панаіотіді була єдиною на весь комітет, хто наприкінці 2018 року не підтримав закриття справи про зловживання ДТЕК Ріната Ахметова монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

Якщо за часів Порошенка такий вчинок міг коштувати їй посади, то за нової влади імідж борця з Ахметовим зробив її одним з фаворитів при призначенні на пост глави АМКУ. "Варіант з Панаіотіді на чолі комітету обговорювався місяць тому, але рішення поки нема", — кажуть в оточенні Зеленського. Однак це не єдиний варіант.

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Що у Терентьєва

Юрій Терентьєв, який, за даними джерел ЕП, отримав посаду за квотою тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та вибудував продуктивні відносини з тодішнім опальним парламентарем Миколою Мартиненком, досі на посаді. Чому?

По-перше, він призначений на сім років. Звільнити його можна або за певні порушення, наприклад, за корупційну діяльність, або шляхом зміни закону, а це можливо лише після парламентських виборів та формування коаліції.

По-друге, Терентьєв ще знадобиться команді Зеленського. Річ у тім, що призначити нових уповноважених президент може лише за поданням прем’єра, якому кандидатів пропонує голова АМКУ.

По-третє, чинний керівник комітету, розповідають в АМКУ, вже має певні домовленості з новим керівництвом держави. За даними "Наших грошей", вибір Офісу президента на користь збереження Терентьєва було зроблено після зустрічі голови АМКУ із заступником голови ОП Олексієм Гончаруком наприкінці червня.

Підтверджує це і Загребельська. "Вже більше місяця ходять чутки, що Терентьєв налагодив стосунки з окремими людьми з команди нового президента, є для них комфортним і керованим", — додала вона.

Крім того, за даними джерел ЕП, Терентьєв має підтримку помічника Зеленського Андрія Ярмака, який входить до найближчого оточення президента. Чи є це гарантією його недоторканості? Оточення Терентьєва стверджує, що він у це вірить. Тимчасом в Офісі президента кажуть, що стовідсоткових гарантій не має ніхто.

"Йдуть консультації, можливе повне перезавантаження АМКУ включно з Терентьєвим. Поки що говорити щось рано", — кажуть у Зеленського. За даними джерел ЕП, щодо Терентьєва опозиційно налаштований Герус.

Тобі личить моє завдання

Після першої хвилі звільнень у пресі були оприлюднені прізвища двох потенційних кандидатів на вакантні посади. За даними "Наших грошей", найбільші шанси мають Леонід Антоненко та Ольга Нечитайло.

Співрозмовники ЕП в комітеті та ОП підтвердили, що вони справді розглядаються на позиції державних уповноважених.

Нечитайло займається енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Гончарук.

Колишній юрист "Астерс" та "Саєнко і Харенко" Антоненко у 2015 році очолював Департамент ліцензування НБУ. Потім він став депутатом Київради і у 2018 році увійшов до групи депутатів Сергія Гусовського, якого виключили з фракції "Самопоміч" через земельні голосування.

"Ці два кандидати пов'язані з одним із заступників Офісу президента. Були розмови, що один з новопризначених уповноважених може бути однокурсником Терентьєва. Однак після розголосу ці плани можуть змінитися", — стверджує Загребельська.

За даними джерел ЕП, великі шанси отримати посаду державного уповноваженого має чинний керівник центрального апарату АМКУ Юрій Литвин.

"Це людина Терентьєва. Він виконує обов'язки керівника апарату кілька років внаслідок судових процесів. Він оскаржує результати конкурсу на призначення керівником апарату іншої особи", — повідомив один з представників комітету.

Прізвища інших можливих кандидатів поки що невідомі. "Проводимо активні консультації, цілком можлива друга хвиля звільнень, але це стане можливим тільки після призначення нових уповноважених. Не виключений варіант, що замінять всіх", — так бачать майбутнє комітету в Офісі президента.