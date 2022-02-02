Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину

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Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

В Беларуси говорят, что такое решение было принято в ответ на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.

Ранее Литва прекратила транзит подсанкционного "Беларуськалия" - Минск пообещал симметричный ответ.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующей из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в заявлении белорусского ведомства.

По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму свыше 1 млрд долл ежегодно.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году доли литовского ДП и бензина на украинском рынке составляли 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.

Напомним, компания "Литовские железные дороги" с 2018 года имела договор с "Беларуськалием", который должен был действовать до конца 2023 года. По соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозили около 11 млн тонн белорусских удобрений.

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов против режима Александра Лукашенко. Запрет вступил в силу 8 декабря, но литовская железная дорога продолжила транзит поташа из-за наличия действительного контакта и подписки на ближайшие месяцы.

Эта ситуация вызвала общественный резонанс в Литве, одной из самых решительных в Европе критиков нарушений прав человека в Беларуси; в какой-то момент допускали даже отставку правительства.

Литовская комиссия по мониторингу стратегических отраслей признала, что контракт железной дороги с "Беларуськалием" составляет угрозу национальной безопасности. В январе 2022 года правительство подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля.

"Беларуськалий" уже обжаловал в литовском суде оба решения.