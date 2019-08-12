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Аргентинский песо обвалился на фоне результатов президентских праймериз

Понедельник, 12 августа 2019, 19:22

Аргентинский песо обвалился на 30,3% после победы на воскресных президентских праймериз кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что курс песо к доллару составляет 65 песо за доллар.

Альберто Фернандеса, который выдвигался в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, на праймериз поддержали более 47% избирателей, а действующего президента Аргентины - лишь порядка трети.

Президентские выборы в Аргентине назначены на 27 октября. Для победы кандидат должен набрать более 45% голосов избирателей, или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.

Экономическая правда

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Аргентина

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