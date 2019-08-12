Аргентинський песо обвалився на тлі результатів президентських праймеріз
Понеділок, 12 серпня 2019, 19:22
Аргентинський песо обвалився на 30,3% після перемоги на недільних президентських праймеріз кандидата від опозиції Альберто Фернандеса.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що курс песо до долара становить 65 песо за долар.
Альберто Фернандеса, який висувався у парі з екс-президентом Крістіною Фернандес де Кіршнер, на праймеріз підтримали понад 47% виборців, а чинного президента Аргентини - лише близько третини.
Президентські вибори в Аргентині призначені на 27 жовтня. Для перемоги кандидат повинен набрати більше 45% голосів виборців, або 40% за умови, що відрив від найближчого суперника буде не менше 10%.
Економічна правда
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