Производство автомобилей в Украине сократилось на 17%
В июне 2019 года на украинских предприятиях изготовили 559 автомобилей - на 17% меньше по сравнению с июнем 2018 года.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Отмечается, что в июне изготовили 504 легковых авто (производство сократилось на 15%).
Выпуск автобусов сократился на 29% - украинские предприятия изготовили 55 автобусов.
"Всего с начала года в Украине было произведено 2949 единиц автотранспортных средств или на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года", - говорится в сообщении.
Напомним:
Спрос на электромобили за полгода вырос на 58% - за первые 6 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали 3185 автомобилей.
В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%.
Среди коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин. За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo Z.E, еще две машины - NISSAN e- NV200.
В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых.
Экономическая правда
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