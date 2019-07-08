Производство автомобилей в Украине сократилось на 17%

В июне 2019 года на украинских предприятиях изготовили 559 автомобилей - на 17% меньше по сравнению с июнем 2018 года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что в июне изготовили 504 легковых авто (производство сократилось на 15%).

Выпуск автобусов сократился на 29% - украинские предприятия изготовили 55 автобусов.

"Всего с начала года в Украине было произведено 2949 единиц автотранспортных средств или на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Спрос на электромобили за полгода вырос на 58% - за первые 6 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали 3185 автомобилей.

В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%.

Среди коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин. За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo Z.E, еще две машины - NISSAN e- NV200.

В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых.

Экономическая правда