Украинцы создали концепт отечественного суперкара KRAЇNA
Команда украинцев, работающая на разных проектах мирового автопрома, показала концепт украинского электромобиля в люксовом сегменте — KRAЇNA Shooting brake Coupe.
Об этом сообщают издания ain.ua и dev.ua.
Автор идеи Максим Шкиндер работает в качестве Senior Designer в McLaren Automotive в Великобритании. Проект KRAЇNA он ведет уже полгода после основной работы.
"Нам захотелось … без инвестиций, на собственном энтузиазме создать нечто качественное и конкурентноспособное", — рассказывает Шкиндер.
Помимо него, в команде также есть Владимир Панченко, Senior Surface Modeler в Bugatti Rimac (живет в Хорватии), дизайнер Антон Николаев из Киева, Сергей Воронов (из Запорожья, живет в Великобритании, работает в Meta — Facebook), а также Виталий Энес (визуализация проекта, живет в Германии).
На этой стадии создатели называют проект завершенным. На продажу проект, по словам Шкиндера, не выставляют, так как делали как шоукейс своих способностей общими силами.
Рабочий прототип, по его словам, потянет на 2-3 млн евро, если создавать автомобиль с нуля. Если же брать за основу готовый кузов с начинкой — намного дешевле.
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