Украинцы создали концепт отечественного суперкара KRAЇNA

Концепт украинского электромобиля KRAЇNA dev.ua

Команда украинцев, работающая на разных проектах мирового автопрома, показала концепт украинского электромобиля в люксовом сегменте — KRAЇNA Shooting brake Coupe.

Об этом сообщают издания ain.ua и dev.ua.

Автор идеи Максим Шкиндер работает в качестве Senior Designer в McLaren Automotive в Великобритании. Проект KRAЇNA он ведет уже полгода после основной работы.

"Нам захотелось … без инвестиций, на собственном энтузиазме создать нечто качественное и конкурентноспособное", — рассказывает Шкиндер.

Помимо него, в команде также есть Владимир Панченко, Senior Surface Modeler в Bugatti Rimac (живет в Хорватии), дизайнер Антон Николаев из Киева, Сергей Воронов (из Запорожья, живет в Великобритании, работает в Meta — Facebook), а также Виталий Энес (визуализация проекта, живет в Германии).

Концепт украинского электромобиля KRAЇNA dev.ua

На этой стадии создатели называют проект завершенным. На продажу проект, по словам Шкиндера, не выставляют, так как делали как шоукейс своих способностей общими силами.

Концепт украинского электромобиля KRAЇNA dev.ua

Рабочий прототип, по его словам, потянет на 2-3 млн евро, если создавать автомобиль с нуля. Если же брать за основу готовый кузов с начинкой — намного дешевле.