Виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 17%
У червні 2019 року на українських підприємствах виготовили 559 автомобілів - на 17% менше у порівнянні з червнем 2018 року.
Про це повідомляє асоціація автовиробників "Укравтопром".
Зазначається, що у червні виготовили 504 легкових авто (виробництво скоротилось на 15%).
Випуск автобусів скоротився на 29% - українські підприємства виготовили 55 автобусів.
"Всього з початку року в Україні було виготовлено 2949 одиниць автотранспортних засобів або на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Попит на електромобілі за півроку виріс на 58% - pа перші 6 місяців 2019 року в Україні зареєстрували 3185 автомобілів.
У травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.
Серед комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі RENAULT Kangoo Z.E, ще дві машини - NISSAN e- NV200.
Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих.
Економічна правда
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