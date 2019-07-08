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Виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 17%

Понеділок, 8 липня 2019, 14:14

У червні 2019 року на українських підприємствах виготовили 559 автомобілів - на 17% менше у порівнянні з червнем 2018 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників "Укравтопром".

Зазначається, що у червні виготовили 504 легкових авто (виробництво скоротилось на 15%).

Випуск автобусів скоротився на 29% - українські підприємства виготовили 55 автобусів.

"Всього з початку року в Україні було виготовлено 2949 одиниць автотранспортних засобів або на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Попит на електромобілі за півроку виріс на 58% - pа перші 6 місяців 2019 року в Україні зареєстрували 3185 автомобілів.

У травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

Серед комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі RENAULT Kangoo Z.E, ще дві машини - NISSAN e- NV200.

Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих.

Економічна правда

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