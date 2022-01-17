Продажа электронных полисов автогражданки приостановлена из-за кибератаки
В результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.
Об этом сообщают сайты разных украинских страховых компаний и агрегаторов по продаже полисов.
Страховые компании отмечают, что могут продать полис только в бумажном виде – его можно выслать по почте или забрать в отделении.
В то же время окончательно не понятно, каким образом и будет ли вообще действовать бумажная автогражданка до момента возобновления работы реестра и внесения в него данных проданных полисов. По информации ЭП на возобновление работы баз данных МТСБУ понадобится около недели.
Сбой в работе реестра МТСБУ вызвала кибератака, выведшая из строя десятки государственных сайтов в пятницу, 14 января.
В Госспецсвязи 17 января заявили, что реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не был поврежден. Уже в ближайшее время ему предстоит возобновить свою работу.
Больше о причинах кибератаки, как это стало возможным и можно ли было предотвратить взлом государственных сайтов – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украину: как это стало возможным и какие последствия
Напоминаем:
В результате кибератаки в пятницу был потерян ряд внешних информационных ресурсов Моторного страхового бюро, однако не был поврежден реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев.
Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.
В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. В Минцифре заявили, что вероятнее всего произошла так называемая supply chain attack — атака через цепочку поставок, то есть через одну компанию.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк в интервью агентству Reuters заявил, что за атакой стояла группа UNC1151, действия которой были "лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами", и последствия которых Украина почувствует ближайшим иногда.
Центр разведки угроз Microsoft (MSTIC) обнаружил замаскированное под программы-вымогатели вредоносное программное обеспечение, которое использовалось при хакерской атаке на правительственные сети Украины. ПО вмешалось в работу жестких дисков зараженных устройств.
Экономическая правда
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