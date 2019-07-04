Спрос на электромобили за полгода вырос на 58%

За первые 6 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали 3185 автомобилей - это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что большинство электрокаров (2964) купили для собственных целей, но 221 электромобиль зарегистрировали компании для коммерческого использования.

В "Укравтопроме" подчеркнули, что 91% зарегистрированных в Украине в 2019 году электромобилей ранее были в эксплуатации.

"Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера", - говорится в сообщении.

На втором месте - Tesla Model S (253 регистраций), на третьем - BMW i3 (189 авто).

Четвертый по популярности - FIAT 500e, который выбрали 135 украинцев, замыкает пятерку Renault Zoe - 134 шт.

"В коммерческом сегменте лучший результат в RENAULT Kangoo Z.E. - 206 регистраций за полгода", - заявили в "Укравтопроме".

Напомним:

В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%.

Среди коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин. За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo Z.E, еще две машины - NISSAN e- NV200.

В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых.

Экономическая правда