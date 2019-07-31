ФРС США снизит процентную ставку впервые за 11 лет - прогноз

Федеральная резервная система США снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года по итогам июльского заседания.

Это прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка, передает "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам снизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых.

Более того, котировки фьючерсов на уровень ставки предполагают три снижения ставки до января, включая июльское, и еще одно - в 2020 году. Инвесторы также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 п.п. примерно в 25%.

В то же время аналитики рейтингового агентства Fitch отмечают, что ожидания рынка слишком оптимистичны. По их мнению, ФРС снизит ставку только один раз в 2019 году, после чего ставка останется неизменной до конца 2020 года.

По словам экспертов, ВВП США растет быстрее ожидаемого, а показатели потребительских расходов и роста занятости остаются сильными в условиях низкой безработицы. Таким образом, снижение ставки, скорее всего, будет представлено в качестве меры предосторожности для сокращения понижательных рисков, а не как реакция на поступающие статистические данные.

Кроме стимулирования экономики в условиях растущей неопределенности, другой причиной для снижения ставки может стать слишком низкая инфляция.

Как стало известно во вторник, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 1,6% в годовом выражении при целевом уровне в 2%.

Также определенное давление на центробанк создают заявления президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал его за недостаточно мягкую политику.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.