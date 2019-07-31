ФРС США знизить процентну ставку вперше за 11 років - прогноз

Федеральна резервна система США знизить базову процентну ставку вперше з 2008 року за підсумками липневого засідання.

Це прогнозує більшість аналітиків і учасників ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що Федеральний комітет з відкритих ринків знизить процентну ставку по федеральних кредитних коштах (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта з поточного рівня, до діапазону від 2% до 2,25% річних.

Більш того, котирування ф'ючерсів на рівень ставки припускають три зниження ставки до січня, включаючи липневе, і ще одне - в 2020 році. Інвестори також оцінюють шанси на зменшення ставки відразу на 0,5 п.п. приблизно в 25%.

Водночас аналітики рейтингового агентства Fitch зазначають, що очікування ринку занадто оптимістичні. На їхню думку, ФРС знизить ставку лише один раз в 2019 році, після чого ставка залишиться незмінною до кінця 2020 року.

За словами експертів, ВВП США зростає швидше очікуваного, а показники споживчих витрат і зростання зайнятості залишаються сильними в умовах низького безробіття. Таким чином, зниження ставки, швидше за все, буде подано як запобіжний засіб для скорочення понижувальних ризиків, а не як реакція на статистичні дані, що надходять.

Крім стимулювання економіки в умовах зростаючої невизначеності, іншою причиною для зниження ставки може стати занадто низька інфляція.

Як стало відомо у вівторок, індекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на який звертає увагу Федрезерв при оцінці ризиків інфляції, в червні виріс на 1,6% в річному вираженні при цільовому рівні в 2%.

Також певний тиск на центробанк створюють заяви президента США Дональда Трампа, який неодноразово критикував його за недостатньо м'яку політику.

Рекомендуємо почитати: Головні ризики для світової економіки. Чого найбільше бояться фінансисти у 2019

Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.