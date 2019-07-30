Нефьодов: В новой таможне я пока единственный сотрудник

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Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку.

Об этом рассказал Укринформу председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, находящийся в Трускавце в качестве одного из представителей так называемой Школы народных депутатов партии "Слуга народа".

"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефьодов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

Свое участие в учебной программе, организованной "Слугой народа" совместно с Киевской школой экономики для вновь избранных народных депутатов, Нефьодов объяснил тем, что это очень важно для народных избранников.

"Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче", - сказал глава Гостаможслужбы.

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Напомним:

В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.