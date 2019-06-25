Нефьодов возглавит украинскую таможню
Вторник, 25 июня 2019, 21:40
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.
Об этом сообщил сам Нефьодов на своей странице в Facebook.
25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы.
Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС Максима Нефьодова.
Экономическая правда
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