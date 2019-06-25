Нефьодов возглавит украинскую таможню

Осторожно, вас снимают. Как найти скрытые видеокамеры в съемных квартирах Арендаторы по всему миру становятся жертвами скрытой видеосъемки. Как не оказаться на их месте? ЭП подготовила инструкцию, которая поможет найти скрытые видеокамеры в любых помещениях.

Пять "украинских" мифов о 5G Вслед за руководителями ведущих стран мира популярную тему 5G начали обсуждать и украинские политики. Чтобы разобраться в значимости новой технологии, ЭП подобрала пять "украинских" мифов о 5G.