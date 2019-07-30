Нефьодов: У новій митниці я поки що єдиний співробітник

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Нова митниця в Україні буде створена до кінця вересня, а її працівники пройдуть відповідну підготовку.

Про це розповів Укрінформу голова Державної митної служби Максим Нефьодов, який перебуває у Трускавці як один зі спікерів так званої Школи народних депутатів партії "Слуга народа".

"У новій митниці я поки що єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", - сказав Нефьодов.

За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблено певний курс адаптації, свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи.

Свою участь у навчальній програмі, організованій "Слугою народу" спільно з Київською школою економіки для новообраних народних депутатів, Нефьодов пояснив тим, що, це дуже важливо для народних обранців.

"Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але й мені реформу митниці буде проводити значно легше", - сказав голова Держмитслужби.

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Нагадаємо:

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

25 червня Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.