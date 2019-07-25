Новости 25 июля: прекращение импортером поставок дизтоплива из РФ, конфликт в "Нафтогазе", госдолг Украины

О налоге на "трубу". Самый крупный импортер дизтоплива Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.

Об Укртелекоме. Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.

О конфликте в "Нафтогазе". 23 июля управление маркетинговых исследований НАК "Нафтогаз Украины" подготовило документ под названием "Оценка прогресса организационной трансформации "Нафтогаза", в котором отражена текущая ситуация с корпоративной реорганизацией госкомпании.

О госдолге Украины. На конец июня объем государственного и гарантированного государственного долга Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 2,5%, или на 1,96 миллиарда долларов.

Об "Уктрансгазе". "Укртрансгаз" нашел временное решение проблемы с закупкой газа, что позволит поставить с помощью "Нафтогаз Украны" 440 миллионов кубометров газа, которых хватит примерно на два месяца работы газотранспортной системы.

О евробондах Приватбанка. Лондонский международный арбитражный суд в споре об оплате выпущенных Приватбанком до национализации еврооблигаций на сумму около 335 миллионов долларов принял решение в пользу владельцев таких облигаций, но установил ряд ограничений.

О катарском газе. Украина ведет переговоры о поставках с 1 января 2020 года катарского газа, который доставляется в греческий порт в сжиженном виде.

Вы хотите узнать больше?

Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Игорь Диденко: Тимошенко хотела получить контроль над облгазами

Почему Коломойский на самом деле неплохой человек, как глава российского "Газпрома" сравнивал украинских коллег с "мышами", и как украинские и европейские чиновники обманывают друг друга. (укр)

Офисы — уже не место для работы. Что происходит с рынком офисной недвижимости?

В сегменте офисной недвижимости произошла тихая революция: как грибы, в мире растут пространства с рабочими местами для креативного класса. Новая волна докатилась до Украины и покоряет Киев. Львов — на очереди.