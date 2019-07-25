"Нафтогаз" поставит "Укртрансгазу" 440 миллионов кубометров газа почти на 3 миллиарда

"Укртрансгаз" нашел временное решение проблемы с закупкой газа, что позволит поставить с помощью "Нафтогаз Украны" 440 миллионов кубометров газа, которых хватит примерно на два месяца работы газотранспортной системы.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" договорились об основных параметрах договора о закупке топливного газа по переговорной процедуре.

"Достигнутая договоренность касается срочной поставки 440 млн кубометров газа для ВТВ Оператора ГТС общей стоимостью 29,6 млрд грн с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, соответствующий договор между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" ожидаемо будет заключен в конце июля.

"Таким образом удастся временно решить чрезвычайную ситуацию, поскольку этого объема газа хватит примерно на 2 месяца штатной работы ГТС", - добавили в "Укртрансгазе".

В компании также напомнили, что в июле уже дважды приглашали поставщиков принять участие в закупках топливного газа по переговорной процедуре.

"Приглашение было направлено более 200 трейдерам. Однако только "Нафтогаз" согласился поставить часть необходимого объема газа с возможностью отсрочки платежа", - подчеркнули в компании.

Также в мае и июне "Укртрансгаз" с целью закупки топливного газа объявлял по 12 тендеров на Prozorro, на которые газовые трейдеры не подали ни одного предложения из-за значительных рисков не получить своевременно оплату со стороны оператора ГТС.

Как напомнили в компании, в результате дефицита средств "Укртрансгаза", вызванного установкой экономически необоснованных тарифов и игнорированием регулятором - НКРЭКУ - несанкционированных отборов облгазами природного газа по ГТС, компания не имеет возможности рассчитываться с поставщиками газа, подрядчиками и заказчиками услуг транспортировки.

И отметили, что для успешного прохождения отопительного сезона 2019/2020 вопрос тарифов оператора ГТС и несанкционированного отбора газа требуют скорейшего урегулирования со стороны НКРЭКУ и правительства.

"С соответствующим обращением "Укртрансгаз" обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины", - резюмировали в компании.

Напомним:

В конце июня "Укртрансгаз" придумал, как избежать дефолта.

23 июня "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ.

А 24 июня в "Нафтогазе" заявили, что больше не смогут помогать "Укртрансгазу" держаться на плаву.

Экономическая правда