Новини 25 липня: припинення імпортером поставок дизпального з РФ, конфлікт у "Нафтогазі", держборг України

Про податок на "трубу". Найбільший імпортер дизельного пального Wexler Group із 1 серпня призупинить поставки дизпального походженням із РФ трубопровідним транспортом.

Про Укртелеком. Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 мільярда гривень.

Про конфлікт у "Нафтогазі". 23 липня відділ маркетингових досліджень НАК "Нафтогаз України" підготувало документ під назвою "Оцінка прогресу організаційної трансформації "Нафтогазу", в якому відображена поточна ситуація з корпоративною реорганізацією держкомпанії.

Про держборг України. На кінець червня обсяг державного та гарантованого державного боргу України збільшився в доларовому еквіваленті на 2,5%, або на 1,96 мільярда доларів.

Про "Укртрансгаз". "Укртрансгаз" знайшов тимчасове рішення проблеми із закупівлею газу, що дозволить поставити за допомогою "Нафтогаз України" 440 мільйонів кубометрів газу, яких вистачить розрахунково на два місяці роботи газотранспортної системи.

Про євробонди Приватбанку. Лондонський міжнародний арбітражний суд у спорі про оплату випущених Приватбанком до націоналізації єврооблігацій на суму близько 335 мільйонів доларів ухвалив рішення на користь власників таких облігацій, але встановив низку обмежень.

Про катарський газ. Україна веде переговори про постачання з 1 січня 2020 року катарського газу, який доставляється у грецький порт у скрапленому вигляді.

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У сегменті офісної нерухомості сталася тиха революція: як гриби, у світі ростуть простори з робочими місцями для креативного класу. Нова хвиля докотилася до України і підкорює Київ. Львів — на черзі. (рос)